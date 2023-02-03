«Убери грязные руки от Турции»: в Анкаре обратилась к послу США Глава МВД Турции Сойлу призвал посла США в Анкаре «убрать грязные руки» от страны

Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сулейман Сойлу

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу посоветовал послу США в Анкаре «убрать грязные руки» от Турции, передает РИА Новости. Глава ведомства обвинил дипломата в попытке «взбудоражить» страну.

Я говорю американскому послу, я знаю, каким журналистам вы диктуете, убери свои грязные руки от Турции, я говорю это очень четко: убери свои грязные руки от Турции. Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию, — заявил Сойлу.

По его словам, каждый американский посол беспокоится только о том, «как навредить Турции». Сойлу также считает, что дипломаты США управляют Европой, но в Турции им «портит игру» президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что Турция рискует быть исключенной из НАТО из-за дружбы с Россией. Он добавил, что в случае победы президента Турции Эрдогана на выборах в июне следует поднять вопрос о членстве страны в Альянсе. По его словам, Анкара до сих пор не выразила готовность занять жесткую антироссийскую позицию. Бывший соратник Трампа отметил, что в случае недопонимания между Киевом и Западными странами в следующие 12 месяцев негативные последствия будут ощущаться далеко за пределами конфликта.