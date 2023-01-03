В США заявили о риске для Турции потерять место в НАТО из-за России Экс-советник президента США Болтон: Турция рискует лишиться места в НАТО из-за дружбы с РФ

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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Турция рискует быть исключенной из НАТО из-за дружбы с Россией, пишет The Daily Telegraph. Он добавил, что в случае победы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в июне следует поднять вопрос о членстве страны в Альянсе. По его словам, Анкара до сих пор не выразила готовность занять жесткую антироссийскую позицию.

Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но коммерческие и военные партнеры России еще не покинули ее в час нужды, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент Эрдоган будет переизбран, — сказал Болтон.

Бывший соратник Трампа отметил, что в случае недопонимания между Киевом и Западными странами в следующие 12 месяцев негативные последствия будут ощущаться далеко за пределами конфликта.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Запад и Россия должны заключить новую сделку, поскольку после начала украинского кризиса началась вторая холодная война. Она будет иметь продолжение, отметил он. По мнению Калына, новая холодная война остановится тогда, когда ключевые ее стороны соберутся вместе и договорятся на новых условиях. По его мнению, архитектура безопасности подразумевает, что все стороны равны. Калын призвал «не сжигать мосты» с Россией. Когда придет время, с ней некому будет выстраивать диалог, пояснил он.