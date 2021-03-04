У вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект

https://static.news.ru/photo/b3eb296a-d047-11ea-a057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кожные воспаления и высыпания более чем через 10 дней после первой прививки может вызвать использование вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщили американские исследователи в журнале New England Journal of Medicine.

В послании коллектива исследователей сообщается о 12 пациентах с подобными реакциями. Все они появляются возле места инъекции уже после рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией.

По имеющимся данным, кожная реакция проявляется, в среднем, на восьмой день после введения первой дозы вакцины. При этом, несмотря на возникшие проблемы, медики убедили пациентов вакцинироваться второй дозой и завершить процесс иммунизации. После второй прививки кожное воспаление вновь возникло только у трёх человек. Ещё трое получили более мягкую реакцию, остальные перенесли прививку безболезненно.

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