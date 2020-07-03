У COVID-19 не обнаружили мутаций, делающих его сильнее

https://static.news.ru/photo/bbe5de5c-bd47-11ea-8fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/Global Look Press

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что на данный момент у COVID-19 пока нет мутаций, которые бы делали вирус сильнее.

В настоящее время существует свыше 50 тысяч доступных цепочек вируса. Мутация D614G впервые была обнаружена в феврале. Так что это не новая мутация, но ее выявили в пробах из ранних цепочек из Европы, Мексики, Бразилии, Ухани. На данный момент наши команды исследуют ее. Порядка 29% всех полученных цепочек вируса имеют эту мутацию. Она была в Европе, Великобритании, Нидерландах, Германии и Америках. На данный момент нет свидетельств того, что она приводит к усилению вируса, — цитирует РИА Новости Ван Керкхове.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отметила, что эта мутация вируса была выявлена в лаборатории. По её мнению, она может приводить к более быстрому размножению и распространению заболевания.

Вирус размножается быстрее, что может привести к его более быстрому распространению. Но от нахождения чего-то в лаборатории до выявления влияния этого на эпидемию может пройти много времени, — подчеркнула Сваминатан.

Накануне стало известно, что американские учёные из Национальной лаборатории в Лос-Аламос выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 с мутацией Spike D614G, об обнаружении которой сообщалось в мае 2020 года, стал доминирующей формой в ходе пандемии. Исследователи полагают, что мутация позволяет инфекции быстрее размножаться и становиться особо заразной.

Мутация Spike D614G затрагивает S-белок, участвующий в связывании вируса с рецептором человеческой клетки ACE2. Он находится на внешней стороне вируса и создаёт белковые шипы, которые взаимодействуют с поверхностью заражаемой клетки. Ещё весной вирусы с этой мутацией получили широкое распространение в Европе и быстро заменяли собой уханьскую форму.

Ранее исследователи обнаружили около 200 мутаций коронавируса нового типа. Как рассказала ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова, новый коронавирус меняется быстрее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней. Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в человеческом организме, писал NEWS.ru.