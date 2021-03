У берегов Англии обнаружили «летучего голландца»

Метеоролог Дэвид Брейн объяснил, что это «превосходный мираж». Он возникает из-за особых атмосферных условий, которые искривляют свет. Моряки называют такие явления «летучий голландец».

Images of 'floating ship' captured as result of optical illusion off the coast of England https://t.co/ceDCHUY9SN