У берегов Англии обнаружили «летучего голландца»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

У берегов Англии сфотографировали корабль, который словно парил в воздухе над поверхностью воды. Эксперты объяснили это редкой оптической иллюзией.

Метеоролог Дэвид Брейн объяснил, что это «превосходный мираж». Он возникает из-за особых атмосферных условий, которые искривляют свет. Моряки называют такие явления «летучий голландец».

Превосходные миражи возникают из-за погодных условий, известных как температурная инверсия, когда холодный воздух находится близко к морю, а над ним — более теплый. Поскольку холодный воздух более плотный, он преломляет свет, изменяя вид объекта в глазах человека, — объяснил Брейн.

Images of 'floating ship' captured as result of optical illusion off the coast of England https://t.co/ceDCHUY9SN — BBC News (UK) (@BBCNews) March 5, 2021

В Англии такое явление встречается очень редко, но его можно часто наблюдать в Арктике, добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая из Австралии Кендалл Джилдинг стала виновницей спора в соцсетях по поводу цвета её платья. Пользователи из-за оптической иллюзии не смогли решить, голубое оно или белое.