Тяжелобольная Линда Евангелиста расплакалась на презентации автобиографии Линда Евангелиста представила свою автобиографию на Неделе моды в Лондоне

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Линда Евангелиста,

58-летняя супермодель Линда Евангелиста, у которой дважды диагностировали рак молочной железы, представила свою автобиографию на Неделе моды в Лондоне, пишет Daily Mail. В ней она рассказала о перенесенной химиотерапии, операциях по удалению опухоли и неудачных косметических процедурах, которые изменили ее внешность, говорится в сообщении. Отмечается, что модель расплакалась, говоря о своей первой книге перед поклонниками.

Соавтором Евангелисты выступил известный фотограф Стивен Мейзел, в издание вошло более 180 его снимков. С ним Линда проработала около 35 лет и считает его своим близким другом. Королева подиума, как называют модель в США, расплакалась, представляя свою откровенную книгу поклонникам, — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Евангелиста не была классически красивой и все время подвергалась насмешкам со стороны сверстников, осуждавших ее пухлые щёчки и «орлиный» нос. Но мама девочки упорно внушала Линде, что та красавица, и покупала ей лучшие платья. В 15 лет она стала победительницей местного конкурса красоты «Мисс Ниагара» и получила предложение попробовать свои силы в нью-йоркском агентстве Elite.

Вскоре после этого Евангелиста работала моделью в таких модных домах, как Yves Saint Laurent, Guy Laroche, Calvin Klein, Chanel, Chloé, Versace, Ralph Lauren, а также снималась в клипах Джорджа Майкла. Линда стала первой моделью, которой платили за присутствие на мероприятиях.