Twitter удалил верификацию с аккаунтов некоторых афганских министерств

Социальная сеть Twitter сняла специальные значки верификации, которые подтверждают подлинность аккаунтов, со страниц некоторых министерств Афганистана. Но сохранила её для ряда аккаунтов официальных лиц. Об этом сообщает афганское агентство Pajhwok.

«Синие значки» сняли, например, со страниц министерств иностранных и внутренних дел Афганистана, министерства обороны и с аккаунта Президентского дворца. Кроме того, с аккаунта бывшего вице-президента Амруллы Салеха. Сообщается, что с момента захвата Кабула талибами (представители запрещённого в РФ радикального движения) на них ничего не публиковали.

При этом верификация сохранилась на страницах главы государства Ашрафа Гани, экс-президента Афганистана Хамида Карзая, второго вице-президента Сарвара Даниша и главы Высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы.

Ранее сообщалось, что «Талибан» обратился в ООН с просьбой о выступлении своего представителя в ходе сессии Генассамблеи всемирной организации 21–27 сентября. Кроме того, талибы объявили о смене постпреда Афганистана при ООН.