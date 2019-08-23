https://static.news.ru/photo/f68a2c78-c533-11e9-ba95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Граждане Ирана без документов были задержаны в киевском аэропорту «Борисполь». Иностранцы, которые летели транзитом из Турции в Армению, уничтожили свои паспорта после прилёта в Киев.

В сообщении пресс-службы Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в Facebook говорится, что иранцы, вместо того, чтобы проследовать на свой рейс, отправилась в туалет и пробыли там довольно продолжительное время, что вызвало подозрения у пограничников.

Позже туристы заявили, что у них нет при себе никаких документов, поэтому они не могут лететь дальше. При этом в уборной были обнаружены остатки их паспортов.

Кроме того, стало известно, что некие неустановленные лица должны были встретиться в туалете с иностранцами и за вознаграждение передать им поддельные паспорта и посадочные талоны на рейс в одну из стран Европейского союза.

В ведомстве добавили, что иностранные граждане будут депортированы в Турцию, откуда они и прилетели.

Ранее News.ru писал о том, что министр иностранных дел Германии Хорст Зеехофер рассказал, что беженцев в стране лишают статуса за поездки на родину. По его словам, миграционное ведомство поднимает вопрос о высылке человека сразу после появления информации о таких путешествиях. Он отметил, что власти ФРГ внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии и вернут людей обратно на родину при первой возможности.