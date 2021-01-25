Турецкий суд 26 января рассмотрит дело о нападении на россиян

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26 января в турецком суде запланировано рассмотрение дела о нападении с ножом на троих граждан России в Стамбуле.

В настоящий момент обвиняемый задержан, он находится в управлении безопасности стамбульского района Бешикташ, передаёт ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

Обвиняемый в преступлении задержан и доставлен в управление безопасности Бешикташа. Завтра состоится заседание суда, куда он будет доставлен, — сказал информатор.

Нападение произошло вечером 24 января в районе Бешикташ, оно попало на камеры видеонаблюдения. В результате ЧП россияне получили ранения. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Практически сразу была установлена личность злоумышленника. Им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, он имеет психические заболевания.

Ранее NEWS.ru писал, что в центральной части Афганистана убит имам мечети района Джабаль Сарадж. Он погиб в результате атаки группы неизвестных вооружённых людей. Нападение произошло сразу после намаза. Жертвой инцидента стал Маулави Абдул Ракиб, о других погибших не сообщается.

Глава криминального отдела полиции провинции Парван Мохаммад Садик Хашими пояснил, что Ракиб был застрелен. Никаких арестов в связи с этим произведено не было, также ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из экстремистских организаций. Отмечается, что Ракиб был не только имамом, но также учителем в семинарии и религиоведом.