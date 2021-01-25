Турецкий суд 26 января рассмотрит дело о нападении на россиян

26 января в турецком суде запланировано рассмотрение дела о нападении с ножом на троих граждан России в Стамбуле.
В настоящий момент обвиняемый задержан, он находится в управлении безопасности стамбульского района Бешикташ,
Обвиняемый в преступлении задержан и доставлен в управление безопасности Бешикташа. Завтра состоится заседание суда, куда он будет доставлен, — сказал информатор.
Нападение произошло вечером 24 января в районе Бешикташ, оно попало на камеры видеонаблюдения. В результате ЧП россияне получили ранения. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Практически сразу была установлена личность злоумышленника. Им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, он имеет психические заболевания.
Ранее NEWS.ru писал, что в центральной части Афганистана убит имам мечети района Джабаль Сарадж. Он погиб в результате атаки группы неизвестных вооружённых людей. Нападение произошло сразу после намаза. Жертвой инцидента стал Маулави Абдул Ракиб, о других погибших не сообщается.
Глава криминального отдела полиции провинции Парван Мохаммад Садик Хашими пояснил, что Ракиб был застрелен. Никаких арестов в связи с этим произведено не было, также ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из экстремистских организаций. Отмечается, что Ракиб был не только имамом, но также учителем в семинарии и религиоведом.