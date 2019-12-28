Депутаты Великого национального собрания Турции рассмотрят законопроект, который предусматривает отправку турецких войск в Ливию.
Политики с этой целью проведут внеочередное собрание,
Как ранее писал NEWS.ru, в Турции выдвинули идею создать новую частную военную компанию (ЧВК) — по примеру легальной американской Blackwater (Academi) или подпольной российской ЧВК Вагнера. Это необходимо для того, чтобы поддержать международно признанное правительство в Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем.
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