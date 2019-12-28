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Британская газета The Guardian включило помощника президента России Владислава Суркова в список политических советников, которые будут формировать 2020 год.

Издание называет Суркова «серым кардиналом Кремля» и отмечает, что его влияние не ограничивается только вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине. Отмечается также, что советник российского лидера ввёл термин «суверенная...