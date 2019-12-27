В Турции выдвинули идею создать новую частную военную компанию (ЧВК) — по примеру легальной американской Blackwater (Academi) или подпольной российской ЧВК Вагнера. Это необходимо для того, чтобы поддержать международно признанное правительство в Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Меморандум о взаимопонимании, который подписан между Анкарой и Триполи, предполагает использование подобных военизированных формирований. В числе вариантов — и сирийские боевики.

О том, что Турция должна создать ЧВК для оказания помощи иностранным военнослужащим, заявил главный военный помощник президента республики — отставной генерал Аднан Танрыверди. Подобную идею он озвучил в разговоре с турецкой редакцией The Independent. Сам Танрыверди является создателем компании SADAT, которая, по распространённому мнению, работает в режиме ЧВК. Однако помощник президента утверждает, что SADAT оказывает исключительно консультационные услуги.

Безусловно, Турции нужна ЧВК, такая, как Blackwater или «Вагнер», — сказал Танрыверди и подчеркнул, что это станет новым инструментом внешней политики республики.

Президентский помощник заявил: таким образом Анкара может миновать любой международный механизм, который касается присутствия иностранных войск. Танрыверди считает, что боевая мощь предлагаемой частной армии будет значительной, поскольку в её состав войдут опытные военнослужащие — в отставке, — а техника и оружие ЧВК может предоставлять сама турецкая армия.

Xinhua/Global Look Press

Подобные группы могут понадобиться для того, чтобы воевать в Ливии, уверен помощник президента Турции.

Вместо того, чтобы отправлять наши собственные Вооружённые силы туда, выгоднее делать это через частные компании, — заметил Танрыверди.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган публично несколько раз указывал на то, что в Ливии работают «российские наёмники».

Как известно, сейчас существует компания наёмников из России. Эта компания отправила (в Ливию. — NEWS.ru) своих бойцов. Если Ливия обратится к нам с соответствующей просьбой, мы можем таким же образом отправить наших людей туда. После того, как мы подписали соглашение о безопасности, перед нами нет никаких препятствий, — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Фаизом Сараджем, уже обратилось с официальным запросом к Турции об оказании военной поддержки. Оно запросило «воздушную, наземную и морскую» помощь, включая, по некоторым данным, средства противовоздушной обороны. Кабинет министров в Триполи хочет также, чтобы турецкие ВВС обеспечили прикрытие наземных сил — для препятствования наступательным операциям Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром. Есть информация, что возможность развёртывания авиации обсуждалась Эрдоганом в ходе его недавнего визита в Тунис.

Турецкий депутат, экс-посол в РФ Айдын Аднан Сезгин заявил в ходе дебатов по поводу турецко-ливийского оборонного меморандума, что пункты этого документа направлены на обход парламента в решении отправить войска за границу. Политик сказал, что соглашение двусмысленно использует словосочетания «организации безопасности и обороны» и «гражданские лица из организаций безопасности», расчищая тем самым путь для ЧВК. Он также обвинил правительство Эрдогана в поисках путей переброски боевиков из сирийской провинции Идлиб, которая находится в зоне ответственности Турции, в Ливию. Источники портала Middle East Eye подтверждают , что в Ливию уже переброшено несколько сотен бойцов оппозиции из «Султан Мурад» (хотя в большинстве повстанцы отказываются покидать родину).

zhengsiyuan/XinHua/Global Look Press

К тексту меморандума, подписанного Анкарой и Триполи, есть и другая претензия — его турецкая версия отличается от арабской или английской.