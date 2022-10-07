Новый туристический сезон в Турции оказался на грани срыва Aydınlık: турецкие торговцы призвали скорее решить проблему с платежами по картам «Мир»

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Турецкие торговцы из Белека и Анталии сообщили о невозможности начать новый туристический сезон, пока карты российской платежной системы «Мир» не работают в стране, пишет газета Aydınlık. Они призывают Анкару сопротивляться давлению США и разрешить проблемы с оплатой товаров по картам «Мир».

Оператор магазина кожаных изделий Хакки Балык заявил, что решение ряда банков Турции о прекращении использования системы «Мир» противоречит гостеприимству турецкого народа.

Они превратили наших русских гостей в беженцев. Они не могут купить молоко для своих детей на рынке, лекарство в аптеке. Вы приводите гостя, но не заботитесь о нем. Это позор. Нам нужны русские, а русским нужны мы, — сказал он.

Продавец текстиля Мурат Хонам выразил недовольство тем, что турецкие власти попали под влияние США и именно из-за Вашингтона было принято решение о приостановке работы платежной системы. По его словам, американцы «играют с хлебом» жителей Турции.

Как Америка может сделать нас жертвой? По какому праву? Как может чужая страна приходить и играть с нашим хлебом? Мы обращаемся к властям: если мы привели вас к власти, то и вы сопротивляйтесь, — заявил он.

В сентябре турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank, VakıfBank и ряд других прекратили использовать российскую платежную систему «Мир». По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США.

По словам политолога Ильи Гращенкова, турецкие банки выбрали для себя удачный момент для отключения от российских банковских карт, поскольку летний сезон подошел к концу и начался отток русских туристов.