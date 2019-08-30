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Иранский танкер Adrian Darya 1, на борту которого находится свыше 2 млн баррелей нефти, перестал указывать турецкие порты в качестве конечных пунктов своих маршрутов.

По предварительной информации, судно в данный момент находится у побережья Сирии. Экипаж планирует перегрузить чёрное золото на несколько более мелких транспортников для перевозки в Банияс. В населённом пункте действует НПЗ, передаёт газета Daily Star .

Ранее News.ru сообщал, что отпущенный из Гибралтара и идущий в Ливан иранский танкер с нефтью попал под американские санкции. «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции извлекает пользу от перевозки танкером 2,1 миллиона тонн иранской нефти, аргументировал своё решение Минфин США.