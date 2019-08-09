https://static.news.ru/photo/f1cdf9aa-bcb2-11e9-8d64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Турецкие власти обсуждают предложение России о закупке многоцелевых истребителей Cу-35.

Как сообщает газета Yeni Safak, турецкие органы власти попросили все заинтересованные ведомства дать оценку российскому предложению. Если будут даны положительные отзывы, то начнутся переговоры с Россией по этому вопросу, пишет издание.

Официальных комментариев по поводу возможной закупки Су-35 в Анкаре пока не дают, отмечает РИА Новости .

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова продать Анкаре Су-35. США ранее исключили Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400.

Как ранее писал News.ru, Турция отозвала пилотов, проходивших в США обучение эксплуатации истребителей пятого поколения F-35, они вернулись 1 августа. Кроме лётчиков прибудет военный персонал, осваивавший за океаном обслуживание американских самолётов.