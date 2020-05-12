Турция введёт тестирование на COVID-19 при въезде в страну

https://static.news.ru/photo/5202b6f0-9465-11ea-a7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fraport TAV Antalya Airport/facebook.com

Министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой сообщил, что с 1 июня всех пассажиров, прибывающих в аэропорты страны, будут тестировать на COVID-19.

В июне в аэропортах основных туристических провинций, включая Анталью, министерство здравоохранения организует работу специальных лабораторий, которые будут тестировать на коронавирус прибывающих пассажиров, — заявил министр.

По его словам, тест будет занимать несколько минут. Однако результат придёт только через 6 часов. Если турист окажется заражённым, то его изолируют.

Тестирование будет проходит до паспортного контроля. Это позволит избежать «скопления пассажиров» и обеспечит максимальный комфорт людей, пишет «Газета.ру».

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

Как писал NEWS.ru, турецкие учёные разработали препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, который показал свою эффективность в лабораторных условиях.