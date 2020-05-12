Турция введёт тестирование на COVID-19 при въезде в страну

Министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой сообщил, что с 1 июня всех пассажиров, прибывающих в аэропорты страны, будут тестировать на COVID-19.
В июне в аэропортах основных туристических провинций, включая Анталью, министерство здравоохранения организует работу специальных лабораторий, которые будут тестировать на коронавирус прибывающих пассажиров, — заявил министр.
По его словам, тест будет занимать несколько минут. Однако результат придёт только через 6 часов. Если турист окажется заражённым, то его изолируют.
Тестирование будет проходит до паспортного контроля. Это позволит избежать «скопления пассажиров» и обеспечит максимальный комфорт людей,
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.
Как писал NEWS.ru, турецкие учёные разработали препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, который показал свою эффективность в лабораторных условиях.
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