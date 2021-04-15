Турция прокомментировала предостережение Лаврова по Украине

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Турция предложила России купить у неё беспилотники в ответ на критику в поддержку милитариских настроений Украины. Об этом заявили высокопоставленные дипломатические источники в Анкаре.

Ранее глава МИД РФ настоятельно рекомендовал всем странам, включая Турцию, анализировать воинствующие заявления Киева и не подпитывать эти милитаристские настроения. С таким предложением он выступил на фоне сообщений, что Украина приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

Если Россия тоже захочет купить ударные БПЛА, мы и ей продадим, — передаёт газета Türkiye слова турецкой стороны.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о противоречиях между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что стороны должны урегулировать их мирным путём ради всеобщего спокойствия и безопасности. Эрдоган напомнил о состоявшейся накануне беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским и подчеркнул, что желает мира для России и Украины.

На встрече с Зеленским турецкий лидер подтвердил позицию непризнания «аннексии Россией Крыма». 23 августа Киев планирует проведение саммита «Крымская платформа», в рамках которого будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова. К мероприятию предлагается присоединиться Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, США и Японии. Власти последней также одобрили проведение саммита.