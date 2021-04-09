Эрдоган призвал Россию и Украину мирно решить противоречия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о противоречиях между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что стороны должны урегулировать их мирным путём ради всеобщего спокойствия и безопасности.
Эрдоган выступил в Стамбуле на встрече с активистами молодёжного крыла правящей партии. Он напомнил о состоявшейся накануне беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским и подчеркнул, что желает мира для России и Украины.
Мы хотим, чтобы обе страны как можно скорее решили свои противоречия путём переговоров и мирно ради спокойствия и безопасности в нашем регионе. Мы прилагаем усилия для этого, — резюмировал Эрдоган.
На встрече с Зеленским турецкий лидер подтвердил позицию непризнания «аннексии Россией Крыма». 23 августа Киев планирует проведение саммита «Крымская платформа», в рамках которого будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова. К мероприятию предлагается присоединиться Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, США и Японии. Власти последней также одобрили проведение саммита.
Как писал NEWS.ru, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Эрдогана трезво оценить положение Крыма и признать присоединение полуострова к России. Пока же позиция турецкого президента, не признающего Крым частью РФ, вызывает лишь сожаление, отметил он.