Эрдоган призвал Россию и Украину мирно решить противоречия

https://static.news.ru/photo/5b890fd2-9ac5-11eb-b091-96000091f725_660.jpg Фото: RTErdogan/twitter.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о противоречиях между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что стороны должны урегулировать их мирным путём ради всеобщего спокойствия и безопасности.

Эрдоган выступил в Стамбуле на встрече с активистами молодёжного крыла правящей партии. Он напомнил о состоявшейся накануне беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским и подчеркнул, что желает мира для России и Украины.

Мы хотим, чтобы обе страны как можно скорее решили свои противоречия путём переговоров и мирно ради спокойствия и безопасности в нашем регионе. Мы прилагаем усилия для этого, — резюмировал Эрдоган.

На встрече с Зеленским турецкий лидер подтвердил позицию непризнания «аннексии Россией Крыма». 23 августа Киев планирует проведение саммита «Крымская платформа», в рамках которого будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова. К мероприятию предлагается присоединиться Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, США и Японии. Власти последней также одобрили проведение саммита.

Как писал NEWS.ru, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Эрдогана трезво оценить положение Крыма и признать присоединение полуострова к России. Пока же позиция турецкого президента, не признающего Крым частью РФ, вызывает лишь сожаление, отметил он.