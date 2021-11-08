Турция призвала Армению отказаться от вражды и смотреть в будущее

Армения должна отказаться от вражды и смотреть в будущее. Как сообщает турецкая газета Daily Sabah, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на мероприятии по случаю Дня Победы в карабахской войне, которое проходило в Баку. По его словам, нельзя построить будущее на почве ненависти.

Акар также отметил перспективы создания платформы «3+3» по Южному Кавказу и подчеркнул её важность.

Мы ждём, чтобы руководители Армении отказались от своей нынешней политики и воспользовались исторической возможностью, связанной с инициативой «платформы шестёрки». Все должны знать о том, что нельзя построить будущее на почве ненависти. Армения должна отказаться от вражды и смотреть в будущее. Мы будем и в дальнейшем, следуя своим историческим обязательствам, стремиться к установлению мира и стабильности в нашем регионе, — сказал турецкий министр.

Он заявил, что президенты Азербайджана и Турции продемонстрировали исключительно конструктивное отношение в целях сохранения мира для будущих поколений и положили начало новой эпохи, опирающейся на стабильность и сотрудничество.

Вместе с Хулуси Акаром в торжественной церемонии приняли участие начальник штаба турецкой армии Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий ВМС адмирал Аднан Озбал и командующий военно-воздушными силами Турции генерал Хасан Кучукакьюз.

Ранее сообщалось, что Баку продолжает по дипломатическим каналам обсуждать с партнёрами создание механизма регионального сотрудничества «3+3». Такой формат предполагает участие Армении, Азербайджана, Грузии, России, Ирана и Турции.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.