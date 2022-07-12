Турция предложила Армении новую встречу для нормализации отношений

Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция предложила провести очередную встречу по нормализации отношений с Арменией в Анкаре или Ереване, но пока не получила ответа, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. По его словам, процесс нормализации отношений между двумя странами усложняется давлением армянской диаспоры.

Если речь идет о процессе нормализации отношений между двумя странами, было бы логично, чтобы переговоры проходили без участия третьих стран, сил. Мы предложили провести встречу в Анкаре или Ереване, но пока не получили ответа, — отметил источник.

Он подчеркнул, что в некоторых случаях процесс саботируется, однако есть надежда на то, что процесс нормализации будет продолжен.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне впервые провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждался процесс урегулирования отношений между странами. Как известно, дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.