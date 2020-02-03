Турция со среды, 5 февраля, полностью прекратит авиационное сообщение с Китаем в связи со вспышкой коронавируса. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения страны.
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае. В России зафиксированы два случая заражения, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. Это двое граждан Китая, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное, а болезнь протекает в лёгкой форме.
Как ранее писал NEWS.ru, южнокорейская корпорация Samsung Electronics закроет свой крупнейший в Китае магазин в связи с угрозой распространения коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен