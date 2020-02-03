https://static.news.ru/photo/0864a2bc-4684-11ea-8a5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Турция со среды, 5 февраля, полностью прекратит авиационное сообщение с Китаем в связи со вспышкой коронавируса. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения страны.

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае. В России зафиксированы два случая заражения, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. Это двое граждан Китая, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное, а болезнь протекает в лёгкой форме.

Как ранее писал NEWS.ru, южнокорейская корпорация Samsung Electronics закроет свой крупнейший в Китае магазин в связи с угрозой распространения коронавируса.