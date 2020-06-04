Турция начала спецоперацию в Ливии по поиску сына Каддафи

https://static.news.ru/photo/935644a2-a65b-11ea-b8a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Турция выразили желание помочь Международному уголовному суду в Гааге арестовать Сейфа аль-Ислама, сына бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Турецкие военные уже начали использовать свои беспилотники, базирующиеся на авиабазах Мисрата и Митига к востоку от Триполи, для проведения миссий по поиску политика, сообщает ливийский портал Al Marsad. Последние несколько дней наблюдается активность самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения у западного побережья Ливии, которые также пытаются отследить местоположение Сейфа аль-Ислама.

В поиске также задействованы «Специальные силы сдерживания RADA», связанные с Министерством внутренних дел Правительства национального согласия и базирующиеся в районе авиабазы Митига. Они подозревают, что сын Каддафи находится в районе аль-Джебель аль-Гарби, и помогают турецким операторам дронов проводить поисковую операцию.

Основная цель Анкары — арестовать Сейфа аль-Ислама и передать его ПНС для рычага на политических переговорах, — отметили источники Al Marsad.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила, что в её офисе «имеется достоверная информация о местонахождении» сына Каддафи, писал NEWS.ru.