https://static.news.ru/photo/ddb03d20-531b-11ea-acee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Türk Silahlı Kuvvetleri/flickr.com

Турецкая армия приступила к отводу своих войск, которые дислоцировались в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.

По данным телеканала «Аль-Арабия», турецкие воинские подразделения выходят из селений, где преимущественно проживают ассирийцы. Причины этого пока раскрываются.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна готова к применению всей боевой мощи в случае проведения в сирийском Идлибе военной операции.

Турция не удовлетворена переговорами с Москвой по ситуации в Идлибе. По его словам, турецкие военные готовы начать военную операцию, это является «вопросом времени», писал NEWS.ru.