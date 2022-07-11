«Турция может войти в БРИКС»: раскрыта цель беседы Путина и Эрдогана Аналитик Разуваев раскрыл цель беседы Путина и Эрдогана

Фото: Lan Hongguang/Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru раскрыл тему прошедших накануне переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тaйипом Эрдоганом. По мнению эксперта, политики обсуждали вступление Турции в БРИКС.

Одна из главных вещей, выпавших из повестки информ-агентств, касающихся прошедшего телефонного разговора Путина и Эрдогана, это возможное присоединение Турции к БРИКС, — заявил Разуваев.

Аналитик также указал, что во время переговоров обсуждались варианты оплаты товаров в национальных валютах. Турецкая лира — «не самая надежная валюта», из-за чего «уже не в первый раз обсуждается вопрос, о единой расчетной валюте стран участниц БРИКС», отметил эксперт.

Разуваев считает, что еще одной темой переговоров стала торговля в Закавказье. Этот вопрос очень важен для Анкары из-за стремления к независимости, подчеркнул аналитик.

Также обсуждался и вопрос торговли в Закавказье и этот вопрос крайне важен для Турции, так уже ни для кого не секрет, что Эрдоган хочет проводить более независимую от запада военно-политическую повестку и рано или поздно сделать Турцию независимым центром силы, — подытожил Разуваев.

Ранее Кремль сообщил о том, что лидеры созвонились «в преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне». Отмечалось, что в ходе телефонных переговоров 11 июля обсуждалась ситуация на Украине и обеспечение безопасности движения судов в Черном море