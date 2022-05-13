Турция может наложить вето на принятие Финляндии и Швеции в НАТО Политолог Сезер оценил возможность турецкого вето на принятие Финляндии и Швеции в НАТО

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Турецкий политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер заявил, что Анкара должна использовать право вето в вопросе о принятии Финляндии и Швеции в состав НАТО, чтобы не ставить под угрозу собственную безопасность. По его словам, включение скандинавских стран в Альянс не будет способствовать установлению глобального мира. Эксперт пояснил, что этот шаг приведёт к милитаризации в мире, пишет ТАСС.

Вступление Финляндии и Швеции не будет способствовать установлению глобального мира. Совсем наоборот, это будет способствовать милитаризации в мире, — поделился Сезер.

Он отметил, что перспектива вступления Финляндии в НАТО не совсем понятна, так как России в отношении расширения организации у её границ очень чувствительна и эффективна.

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО и последующем размещении сил Альянса на территории двух государств обе страны могут стать целями для Вооружённых сил РФ, заявил ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что после того, как финская и шведская сторона присоединится к военно-политическому блоку, РФ в ответных действиях будет вынуждена применить «зеркальные меры».