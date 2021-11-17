Турция и Россия не будут раскрывать детали совместного производства С-400

Москва и Анкара договорились не делать заявлений о деталях совместного производства компонентов зенитных ракетных систем С-400. Эта тема является «чувствительной» для обеих сторон, приводит ТАСС слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Что касается совместного производства частей С-400, то обе стороны — Турция и Россия — договорились не раскрывать никаких деталей, — сказал он на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что закупленные у России комплексы С-400 будут применены «в нужном месте и в нужное время». Анкара использует вооружения точно так же, как и другие страны НАТО, владеющие комплексами С-300, подчеркнул он в ходе выступления в парламенте страны.

Президент США Джо Байден неоднократно заявлял Эрдогану, что его тревожат находящиеся на вооружении турецкой армии С-400.

Ранее турецкий лидер сообщил, что Анкаре не пришлось бы закупать у России системы С-400, если бы Вашингтон продал ей комплексы Patriot. Турция заключила контракт с РФ на поставку полкового комплекта С-400, несмотря на договорённости с США по продаже Patriot.