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13 июля 2026 в 19:37

Турция и Египет достигли новых соглашений в военной сфере

Анкара и Каир подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Турция и Египет подписали меморандум о намерениях по развитию сотрудничества в военной сфере, сообщает турецкое оборонное ведомство. Главы военных министерств Яшар Гюлер и Ашраф Салем Захер поставили подписи на переговорах в Анкаре.

В Минобороны Турции не освещают конкретных договоренностей. Но, по некоторым данным местных СМИ, есть информация о том, что Турецкая Республика будет поставлять беспилотники Египту.

В 2023 году Анкара и Каир наладили дипломатические отношения после 10-летнего напряженного перерыва между странами. А в 2026-м турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган приехал с визитом в Каир для подписания ряда двусторонних соглашений.

Ранее востоковед Владимир Аватков заявил, что давление коллективного Запада на Турцию усиливается. Он уточнил, что цель США — вовлечь Анкару в противостояние с Москвой, используя и экономические рычаги, и дипломатическую риторику.

До этого в Турции арестовали 27 чиновников муниципалитета Анкары Чанкая в рамках расследования дел о коррупции. В число задержанных вошел и действующий мэр — Хусейн Джан Гюнер.

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