В Турции освободили россиян, арестованных за поджог леса

Суд в турецкой Анталье принял решение об освобождении семерых граждан России, которых арестовали за поджог леса. Об этом рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передаёт ТАСС. При этом россияне всё ещё остаются подозреваемыми.

Суд в Анталье удовлетворил жалобу адвокатов семерых россиян и избрал им меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, — сообщил правозащитник.

При этом он не сказал, какую именно меру пресечения избрал для них суд.

Семерых россиян арестовали в Анталье 25 октября. Их подозревали в неумышленном поджоге леса — за это им грозит до семи лет лишения свободы. Сестра задержанного Александра Антошкина Наталья сообщила, что с ним нет связи, местный адвокат говорит на английском, а о случившемся она вообще узнала от переводчицы. Официальное обвинение турецкая сторона не озвучила. Родственники и друзья российских туристов, задержанных в турецкой Анталье по подозрению в поджоге леса, уверены в невиновности россиян. Об этом, в частности, рассказала NEWS.ru знакомая задержанного Анатолия Ярошенко.

Адвокат задержанных отмечал, что соотечественники не жаловались на условия содержания под стражей и чувствовали себя хорошо.