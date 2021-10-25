Знакомая задержанного в Турции прокомментировала обвинения в его адрес

Родственники и друзья российских туристов, задержанных в турецкой Анталье по подозрению в поджоге леса, уверены в невиновности россиян. Об этом, в частности, рассказала NEWS.ru знакомая задержанного Анатолия Ярошенко.

По её словам, она узнала о задержании из ленты самого Анатолия и перепостов друзей.

Я абсолютно точно уверена, что не мог. Анатолий спортсмен и порядочный парень с совершенно адекватными мыслями в голове. Если они увидели пожар на пути, то вполне логично, что они пытались его потушить, — сообщила она.

Девушка добавила, что ситуация с обвинениями явно ошибочная, поскольку Ярошенко опытный походник и хорошо знаком с мерами безопасности.

Ранее сообщалось, что по подозрению в поджоге леса семь российских туристов задержаны в турецкой Анталье. Уже составлены протоколы дачи показаний подозреваемых и свидетелей по этому делу.

Генеральное консульство России направило запрос турецким властям с требованием предоставить официальную информацию и обеспечить сотрудникам консульства доступ к задержанным.