Стали известны подробности задержания туристов из России в Турции за поджог

Семь российских туристов задержаны в турецкой Анталье. Они подозреваются в поджоге леса. Об этом сообщили РИА Новости в российском генконсульстве. Уже составлены протоколы дачи показаний подозреваемых и свидетелей по этому делу.

Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа, — сказал представитель российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что масштаб лесных пожаров, затронувших курортные районы Турции летом, заставил руководство республики всерьёз рассмотреть версию о поджогах. Задержаны первые подозреваемые, а близкие к государству СМИ растиражировали заявление некой прокурдской группировки о том, что именно она несёт ответственность за климатическую диверсию. Несмотря на то что эти предположения на первый взгляд выглядят фантастическими, у Анкары действительно есть основания переживать по поводу того, что удар стихии — это дело рук злоумышленников.

Местная пресса указала на заявление группировки «Дети огня», которая, как сообщается, может быть связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Боевики назвали пожары результатом поджога и взяли на себя ответственность за акцию. В заявлении прокурдской организации, которую цитируют СМИ, говорится, что её члены решили пойти на поджог лесов, «потому что турецкий режим не понимает никакого другого языка», кроме языка силы.