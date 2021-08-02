Турция под огнём: в пожарах видят признаки экономической войны

Масштаб лесных пожаров, затронувших курортные районы Турции, заставил руководство республики всерьёз рассмотреть версию о поджогах. Задержаны первые подозреваемые, а близкие к государству СМИ растиражировали заявление некой прокурдской группировки о том, что именно она несёт ответственность за климатическую диверсию. Несмотря на то что эти предположения на первый взгляд выглядят фантастическими, у Анкары действительно есть основания переживать по поводу того, что удар стихии — это дело рук злоумышленников.

Местная пресса указала на заявление группировки «Дети огня», которая, как сообщается, может быть связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Боевики назвали пожары результатом поджога и взяли на себя ответственность за акцию. В заявлении прокурдской организации, которую цитируют СМИ, говорится, что её члены решили пойти на поджог лесов, «потому что турецкий режим не понимает никакого другого языка», кроме языка силы.

Анкара комментирует ситуацию вокруг причин лесных пожаров деликатно. В МВД утверждают, что делать выводы о поджогах пока рано. В то же время на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который может быть причастен к предполагаемым диверсиям.

Был задержан один человек в связи с пожаром в Миласе. Наш долг — найти тех, кто сжигает наши леса, — отметил турецкий лидер, выступая в Мармарисе.

Юго-запад Турции ежегодно сталкивается с этим стихийным бедствием, однако гипотеза о сознательных поджогах появляется не столь часто. По словам наблюдателей, масштаб нынешней катастрофы оказался беспрецедентным.

Природная Хиросима

Газета Hurriyet пишет , что происходящее в некоторых курортных районах страны сопоставимо с последствиями бомбардировки Хиросимы. По официальным данным, в начале этой недели число очагов, с которыми ведут борьбу пожарные, уменьшилось до пяти: больших усилий потребовала ситуация в провинциях Анталья и Мугла. Локализовать удалось свыше сотни очагов.

В российском генконсульстве в Анталье ранее информировали, что от российских граждан пока не поступало обращений за помощью. Правда, некоторых соотечественников, которые проводят отпуск вблизи «горячих точек», пришлось временно размещать в других отелях. Российская сторона пока что не видит необходимости эвакуировать туристов, однако не исключает такого сценария в случае ухудшения обстановки.

На этом фоне ситуация вокруг стихийного бедствия стала предметом телефонных переговоров между президентами России и Турции. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обратили внимание на важность взаимодействия между двумя государствами в борьбе с пожарами.

По данным Анкары, в тушении задействовано свыше 1,1 тысячи единиц техники. После того как Турция обратилась к РФ с просьбой о помощи, было решено направить в республику сводную авиагруппировку Министерства обороны и МЧС, которая позже была усилена.

Знакомая тактика

Nazim Serhat Firat/Keystone Press Agency/Global Look Press Nazim Serhat Firat/Keystone Press Agency/Global Look Press

В разговоре с западными журналистами представители РПК поспешили заявить о непричастности к пожарам, подчеркнув, что официальной Анкаре политически выгодно винить их в сложившейся ситуации. Леворадикальная организация предложила властям вкладывать средства в развитие техники, которая помогает бороться со стихийными бедствиями, а не в приобретении бомбардировщиков.

Вместе с тем официальные турецкие СМИ указывают на то, что тактика поджогов давно используется членами РПК. По их сведениям, группировка применяла это средство борьбы с властями ещё в 1990-х годах. Причём речь не всегда шла о банальной мести. В ряде случаев, по этим данным, боевики пытались отвлечь турецкие силы безопасности, чтобы передислоцироваться или замести следы.

Турецкие журналисты на этом фоне называют показательным то, что год назад в ряде турецких городов произошли крупные пожары, в результате которых сгорело около 400 гектаров леса. Стихийное бедствие якобы разыгралось именно в годовщину изгнания лидера РПК Абдуллы Оджалана из Сирии. Вина за эти события также лежит на «Детях огня», утверждают СМИ.

Экономическая война

В разговоре с NEWS.ru заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) Тогрул Исмаил заявил, что пожары неслучайно подобрались к туристическим местам и охватили столь внушительную площадь: это указывает на версию о работе поджигателей. По словам аналитика, стихийное бедствие ещё не достигало таких масштабов в истории страны.

Конечно, власти сдержанно говорят об этом и тщательно ведут расследование, чтобы не было провокаций. Но какова цель поджигателей? Нанести удар по экономике Турции, прежде всего по туристическому сектору. Во-вторых, вызвать недовольство у жителей юго-востока: в туристических местах чаще всего работают выходцы из этого региона. Тогрул Исмаил заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция)

Таким образом, злоумышленники, по словам собеседника NEWS.ru, могут рассчитывать на то, чтобы внести раскол в общество. Исмаил отметил, что это не самый удачный подход: в Турции прекрасно понимают различие между курдами и членами РПК.

Не всё курдское население Турции поддерживает РПК. Многие выступают против: это марксистско-ленинская организация, которая просто не представляет их взгляды, — рассуждает аналитик.

Резюмируя, собеседник NEWS.ru обратил внимание на то, что турецкая общественность с благодарностью относится к российской стороне, которая предоставила авиацию и оказывает помощь в тушении пожаров. Это имеет особое значение, потому что от союзников по НАТО таких активных действий не было, заключил Исмаил.