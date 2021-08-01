Ответственность за поджоги лесов в Турции взяли на себя террористы

Признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов в стране. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

В заявлении организации говорится, что её стoронники пошли на поджог лесов, «поскольку турецкий режим не понимает никакогo другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнём».

При этом утверждается, что организация связана с Рабочей партией Курдистана, также признaнной Анкарой экстремистской , пишeт издание.

Ранее стало известно, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания были задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров.

Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива. Огонь быстро распространился по большой территории. Из-за чрезвычайной ситуации местные власти приняли решение эвакуировать четыре района. Выясняется причина пожара.