Генерал-майор Ахмед аль-Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, заявил о том, что Турция поучаствовала в транспортировке в Ливию сотен боевиков, связанных с «Исламским государством» (ИГ, запрещённая в РФ организация) и «Аль-Каидой» (также запрещена в РФ).
Как
В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.
Ранее, как писал NEWS.ru, Эрдоган заявил о наличии в Ливии бойцов ЧВК Вагнера из РФ и пообещал, что Анкара не будет закрывать глаза на этот факт.
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