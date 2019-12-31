https://static.news.ru/photo/0ee8fce4-2bdd-11ea-a0fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генерал-майор Ахмед аль-Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, заявил о том, что Турция поучаствовала в транспортировке в Ливию сотен боевиков, связанных с «Исламским государством» (ИГ, запрещённая в РФ организация) и «Аль-Каидой» (также запрещена в РФ).

Как передаёт Al-Masdar News, представитель ЛНА обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в том, что тот пытается «убить двух птиц одним камнем» — избавиться от беспокойных элементов в своей стране и захватить контроль над ресурсами в Ливии. Аль-Мисмари подчеркнул, что Турция таким образом нарушает все нормы международного сообщества и угрожает стабильности всего арабского мира.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.

Ранее, как писал NEWS.ru, Эрдоган заявил о наличии в Ливии бойцов ЧВК Вагнера из РФ и пообещал, что Анкара не будет закрывать глаза на этот факт.