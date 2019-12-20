https://static.news.ru/photo/154b6ea4-2328-11ea-9e6f-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии действуют бойцы ЧВК «Вагнер» из РФ и Анкара не будет игнорировать этот факт.

Как передаёт «Интерфакс», турецкий лидер обвинил россиян в наёмничестве в интересах командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.

Они посредством группы под названием «Вагнер» действуют в Ливии буквально как наёмники Хафтара. Вот так обстоят дела, и для нас было бы неправильно сохранять молчание по этому поводу, — заявил Эрдоган.

Президент Турции при этом подчеркнул, что не считает действия Хафтара и его сторонников законными, и выразил поддержку премьер-министру Ливии Файезу Сараджу.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает Хафтар и его армия.

NEWS.ru ранее писал о соглашении, подписанном между ПНС и Турцией, которое в теории может позволить Анкаре осуществить военную интервенцию в Ливию.