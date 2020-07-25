Турчинов заявил о готовности «лично штурмовать» Крым

https://static.news.ru/photo/a5d7f19a-cdd7-11ea-8a0f-fa163e074e61_660.jpg Александр ТурчиновФото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о наступлении на Крым, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов готов лично участвовать в штурме.
Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона,— цитирует его РИА Новости.
По мнению Турчинова, после отказа Москвы от Харьковских соглашений, позволявших российским войскам пребывать на полуострове ещё до присоединения, нет никаких ограничений для «защиты страны от агрессии и освобождения Крыма».
Также Турчинов напомнил, что уже давал ответы на вопросы следователей, почему, будучи секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины, не вёл наступательных операций в Крыму, а вот Зеленскому дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее, считает он.
Крым вошёл в состав России по итогам проведённого на полуострове референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались около 97% избирателей. Украина итоги референдума не признаёт и продолжат считать Крым своей территорией, «временно оккупированной» Россией. В Москве неоднократно подчёркивали, что крымчане сделали свой выбор демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Как ранее писал NEWS.ru, осуществить план по «возвращению» Крыма Украине помогут мировая экономическая ситуация, падение цен на нефть и «глубокий кризис» в России. В таких условиях, считает Порошенко, Украина может укрепить международную солидарность и «заставить Москву уйти из Крыма», оказав на неё всестороннее давление. Также он заявил, что Россия не может финансировать полуостров.