Турчинов заявил о готовности «лично штурмовать» Крым

https://static.news.ru/photo/a5d7f19a-cdd7-11ea-8a0f-fa163e074e61_660.jpg Александр Турчинов Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о наступлении на Крым, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов готов лично участвовать в штурме.

Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона, — цитирует его РИА Новости.

По мнению Турчинова, после отказа Москвы от Харьковских соглашений, позволявших российским войскам пребывать на полуострове ещё до присоединения, нет никаких ограничений для «защиты страны от агрессии и освобождения Крыма».

Также Турчинов напомнил, что уже давал ответы на вопросы следователей, почему, будучи секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины, не вёл наступательных операций в Крыму, а вот Зеленскому дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее, считает он.

Крым вошёл в состав России по итогам проведённого на полуострове референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались около 97% избирателей. Украина итоги референдума не признаёт и продолжат считать Крым своей территорией, «временно оккупированной» Россией. В Москве неоднократно подчёркивали, что крымчане сделали свой выбор демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как ранее писал NEWS.ru, осуществить план по «возвращению» Крыма Украине помогут мировая экономическая ситуация, падение цен на нефть и «глубокий кризис» в России. В таких условиях, считает Порошенко, Украина может укрепить международную солидарность и «заставить Москву уйти из Крыма», оказав на неё всестороннее давление. Также он заявил, что Россия не может финансировать полуостров.