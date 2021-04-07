«Тупая линия»: Лавров критически оценил политику США в отношении Москвы

https://static.news.ru/photo/8fadbdee-9840-11eb-9f67-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты проводят неконструктивную политику в отношении России. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это «тупая» линия поведения.

В четверг, 8 апреля, Лавров встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. По итогам переговоров он обозначил ряд вопросов, среди которых затронул и тему отношений России и США.

Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет (аналитический центр при НАТО. — NEWS.ru), публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России. Может быть, даже тупая линия, которая не приносит никакого результата с точки зрения целей, которые были объявлены, когда вводились санкции, — заявил Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, такие действия дают Москве понять, что полагаться она может только на себя. Ни США, ни их союзники не являются надёжными партнёрами. Лавров подчеркнул, что Россия не может полагаться в ключевых для жизнеобеспечения государства областях на настроение Запада и на то, «с какой ноги они с утра встают».

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Лавров прокомментировал возможное назначение спецпосланника США по «Северному потоку — 2». По его мнению, американские власти используют новые санкционные инструменты.

Власти США обсуждают назначение специального представителя Белого дома на переговорах о проекте газопровода «Северный поток — 2» с целью его закрытия. На должность претендует Амос Хокстейн, работавший в команде экс-лидера США Барака Обамы.