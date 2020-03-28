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Авиастроительная компания Airbus решила помочь странам Европы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Компания создала воздушный мост для доставки в Германию, Францию, Испанию и Великобританию медицинских масок из КНР.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Airbus. В настоящий момент поставки осуществляются с помощью самолёта A330-200. С 26 по 28 марта воздушное судно доставило более 4 млн масок в Испанию...