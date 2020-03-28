Введённый карантин и самоизоляция граждан принесли первые результаты в борьбе с коронавирусом в Канаде, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
Глава правительства призвал канадцев к «максимальной самоизоляции» и дистанцированию.
Это начинает работать. Мы видим многообещающие сообщения из Британской Колумбии, где принятые за последние несколько недель меры <...> начали сказываться на общей численности заражённых, — цитирует премьера ТАСС.
По информации агентства, Трюдо ежедневно выступает перед канадцами по ТВ и отчитывается о борьбе с инфекцией.
Число заражённых в стране достигло 4,7 тысячи, рост резко замедлился 28 марта.
Как писал NEWS.ru, появившийся в Китае коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 616 тысяч человек. Погибли около 29 тысяч пациентов с COVID-19, выздоровели 135 тысяч.
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