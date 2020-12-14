Трём россиянам предъявили обвинения в «убийстве» жуков на Шри-Ланке

https://static.news.ru/photo/412e35ca-3e1a-11eb-9972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Zappel/imageBROKER.com/Global Look Press

На Шри-Ланке суд предъявил трём россиянам обвинения в незаконном сборе жуков. Нарушения закона рассматривались по каждому насекомому в отдельности.

Как сообщил РИА Новости адвокат Георгий Сухов, россиянам был предъявлен 301 пункт обвинений. По его словам, примерно треть от итоговой суммы — это обвинения в попытке вывоза жуков из Шри-Ланки.

Это странно, потому что задержаны ребята были не в аэропорту и не по пути туда, а в национальном парке. Никаких билетов у них на руках не было, — отметил Сухов.

Он добавил, что вывозить жуков из страны россияне не собирались. Следующее заседание назначено на 6 января.

Как писал ранее NEWS.ru, трёх россиян, в том числе зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко, задержали 26 февраля в городе Нувара-Элия (Шри-Ланка) по обвинению «в нанесении вреда окружающей среде путём причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных».

По словам задержанного зоолога, у него в кармане было несколько мёртвых жуков, которых она нашёл сбитыми на дороге.

Изначально россиян обвиняли в уничтожении 277 жуков. Они неоднократно утверждали, что лишь подбирали у дороги мёртвых особей. Также защита задержанных подчеркнула, что полицейские грубо нарушили законодательство, когда собирали доказательства вины. Так, обыски проводились без присутствия переводчика, понятых и адвоката. Все материалы дела существуют только на сингальском языке.