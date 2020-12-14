Трём россиянам предъявили обвинения в «убийстве» жуков на Шри-Ланке

На Шри-Ланке суд предъявил трём россиянам обвинения в незаконном сборе жуков. Нарушения закона рассматривались по каждому насекомому в отдельности.
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Это странно, потому что задержаны ребята были не в аэропорту и не по пути туда, а в национальном парке. Никаких билетов у них на руках не было, — отметил Сухов.
Он добавил, что вывозить жуков из страны россияне не собирались. Следующее заседание назначено на 6 января.
Как писал ранее NEWS.ru, трёх россиян, в том числе зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко, задержали 26 февраля в городе Нувара-Элия (Шри-Ланка) по обвинению «в нанесении вреда окружающей среде путём причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных».
По словам задержанного зоолога, у него в кармане было несколько мёртвых жуков, которых она нашёл сбитыми на дороге.
Изначально россиян обвиняли в уничтожении 277 жуков. Они неоднократно утверждали, что лишь подбирали у дороги мёртвых особей. Также защита задержанных подчеркнула, что полицейские грубо нарушили законодательство, когда собирали доказательства вины. Так, обыски проводились без присутствия переводчика, понятых и адвоката. Все материалы дела существуют только на сингальском языке.