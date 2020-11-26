Трубоукладчик «Северного потока — 2» направился в Калининград

https://static.news.ru/photo/912cf8c6-3038-11eb-bf1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/Global Look Press

Российское трубоукладочное судно «Академик Черский», с которым связывают последние надежды на достройку газопровода «Северный поток — 2», вышло из порта Мукран в Германии и взяло курс на Калининград.

Как свидетельствуют данные портала Marine Traffic, в октябре «Академик Черский» уже находился близ Калининграда на якоре напротив Куршской косы. Возле него некие работы проводило судно снабжения «Финвал».

В конце октября трубоукладчик взял курс на Мукран в сопровождении судов «Артемис Оффшор», «Остап Шеремет», «Финвал» и «Умка». Двое из них уже ушли в Калининград ранее, теперь же туда направился и «Академик Черский».

Как сообщал NEWS.ru, в Мукране, где был «Академик Черский», хранятся трубы для строительства «Северного потока — 2». Известно также, что судно снабжения «Финвал» зарегистрировано на компанию «Газпромбанк лизинг».

Ранее стало известно, что «Газпром» убрал из нового списка аффилированных лиц конечного владельца перегнанного с Дальнего Востока трубоукладчика «Академик Черский». Таким образом, по документам способное достроить газопровод судно больше не принадлежит «Газпрому».

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что у Российской Федерации достаточно решимости на продолжение реализации проекта «Северный поток — 2», несмотря на угрозы и санкции Соединённых Штатов.