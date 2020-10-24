Судно «Академик Черский» возвращается в Германию

https://static.news.ru/photo/2b09de4e-17cc-11eb-8a21-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler/www.imago-images.de/Global Look Press

Способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик «Академик Черский» направился в Германию. Об этом говорят данные портала MarineTraffic.

Ранее судно несколько месяцев простояло в Мукране, где хранятся трубы для строительства магистрали. Позже оно вернулось в Калининград и встало на якорь напротив Куршской косы. Около него проводило работы судно снабжения «Финвал», зарегистрированное на «Газпромбанк лизинг».

«Финвал» и другое судно снабжения, «Умка», также отправились в Германию, сообщает РИА Новости.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что у Российской Федерации достаточно решимости на продолжение реализации проекта «Северный поток — 2», несмотря на угрозы и санкции Соединённых Штатов. По его словам, расширив санкции в отношении газопровода, Штаты хотят показать, «кто в доме хозяин». При этом демонстрация направлена не в отношении России, которая и так обложена санкциями до такой степени, что может уже считать их привычной реальностью, а, например, в отношении немцев и других европейцев, чтобы показать, что они не имеют права сами определять свою энергетическую политику.

Также стало известно, что расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые анонсировали Соединённые Штаты, затронут деятельность более 120 предприятий из 12 стран Европы. Об этом сообщили в пресс-службе компании — оператора проекта. Вместе с тем оператор не стал комментировать потенциальные последствия санкций для компаний, участвующих в проекте. В то же время в Nord Stream 2 AG выразили надежду на скорейший ввод газопровода в эксплуатацию, так как это соответствует интересам энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы, способствует экономическому процветанию европейских потребителей, писал NEWS.ru.