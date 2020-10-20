Косачев назвал адресата санкций США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/aebececc-12f7-11eb-9ea9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Langrock/Nord Stream 2

У Российской Федерации достаточно решимости на продолжение реализации проекта «Северный поток — 2», несмотря на угрозы и санкции Соединённых Штатов. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Насколько эффективными окажутся все эти меры, покажет время. Ведь это зависит в большей степени не от РФ, у которой решимости продолжать работу хватает. Понятно, что США будут искать нарушителей своих санкций с гораздо большим рвением, чем они, например, искали террористов в Сирии, — сообщил «Интерфаксу» сенатор.

По его словам, расширив санкции в отношении газопровода, Штаты хотят показать, «кто в доме хозяин». При этом демонстрации направлена не в отношении России, которая и так обложена санкциями до такой степени, что может уже считать их привычной реальностью, а, например, в отношении немцев и других европейцев — чтобы показать, что они не имеют права сами определять свою энергетическую политику.

Угрозами США, по сути, отказывают европейцам в здравомыслии и взрослости. Мол, вы недостаточно разумны, чтобы понимать последствия своих решений, но на ваше счастье есть «большой брат», который просто не даст вам поиграть в суверенитет, — подчеркнул Косачев.

Он также назвал циничным призыв госдепартамента США к России «прекратить использование своих энергоресурсов для целей принуждения». По его мнению, США не хотят допустить, чтобы Европа была независима от американского газа, что может произойти после того, как заработает «Северный поток — 2».

Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов Америки анонсировал решение расширить в ближайшем будущем санкции против газопровода «Северный поток — 2». Ведомство призвало Россию отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие государства. Если пакет документов утвердят, то под новые ограничения могут попасть компании, помогающие модернизировать или устанавливать оборудование на суда, используемые для укладки труб.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия, писал NEWS.ru.