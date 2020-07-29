«Газпром» убрал из нового списка аффилированных лиц конечного владельца перегнанного с Дальнего Востока трубоукладчика «Академик Черский», который должен участвовать в последнем этапе строительства «Северного потока — 2», свидетельствуют данные из опубликованного квартального раскрытия отечественной монополии. Эксперты объясняют, зачем это нужно России в условиях санкционной конфронтации. Датское энергетическое агентство и представители проекта «СП — 2» пока не ответили на запросы NEWS.ru по поводу дальнейшей судьбы топливопровода.

В настоящий момент судно «Академик Черский» находится в собственности АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ), которое ранее принадлежало ООО «Газпром флоту». К 31 марта этот фонд входил в общую группу «Газпрома», однако в новом списке аффилированных лиц монополии по состоянию на 30 июня его уже нет (он был подписан в середине июля). Кроме того, СТИФ сменил своё адресное местонахождение с Самары на Санкт-Петербург. Более того, из выписки из ЕГРЮЛ на 29 июля этого года следует, что он продолжает существовать как юрлицо и названия не менял.

Отсутствие фонда в списке раскрытия может означать, что СТИФ больше не принадлежит «Газпрому» или компания воспользовалась правом скрыть фонд из списка аффилированных лиц из-за санкционных рисков. К слову, РБК также сообщает и о смене директора фонда — им стал Александр Смелков вместо прежнего Андрея Тимофеева.

В начале мая этого года судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое называлось возможным достройщиком газопровода, прибыло в порт Мукран на севере Германии, где хранятся трубы для «Северного потока — 2». По данным на первую половину июля, оно всё ещё находилось там. Второй возможный достройщик «СП — 2», трубоукладочная баржа «Фортуна», которая 8 июля вышла из Мукрана и направилась в противоположную от недостроенного участка трубопровода сторону. Об этом сказано на порталах отслеживания судов.

nord-stream2.com

До января текущего года трубоукладчик входил в состав эксплуатационного флота ООО «Газпром флот» наряду с судами снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко», которые, кстати, также отныне перестали фигурировать в списках «Газпром флота». Ныне ими владеет АО «Нобилити», созданное в конце апреля и которое юридически также не обязано раскрывать собственных владельцев.

К сведению, российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство проекта приостановилось в конце прошлого года из-за санкций Америки. Сейчас объект создан на 94%. Осталось достроить около 6% (преимущественно в водах Дании). Этим летом Датское энергетическое агентство позволило «СП — 2» прокладывать трубы с использованием судов с обычной системой позиционирования.

Стоит напомнить, что США ввели санкции против швейцарских трубоукладчиков Allseas из-за опасения геополитического влияния России за счёт роста поставок топливных ресурсов в Европу. Из-за санкций РФ пришлось использовать свои силы. У России оставалось одно судно, способное доделать трубопровод «Северный поток — 2», — «Академик Черский».

Есть мнения, что в фонде поменялся собственник, который воспользовался постановлением правительства от 4 апреля 2019 года, позвляющим не раскрывать часть данных на основании риска попасть под новые санкции, рассказывает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Однако, скорее всего, «Газпром» не откажется от актива, но увеличит длину цепочки собственников, чтобы достать судно прямыми санкциями было невозможно, отмечает эксперт.

По сути, на работу «Академика» по укладке требуются 2-6 месяцев. Ведь технически он уступает использованным ранее судам Allseas. Россия и Германия настроены в первую очередь избежать посредников, что всех раздражает. Берлин выступает за скорейший запуск газопровода. Получается, что промежуточные собственники неизбежно попадут под санкции, но «Газпром» нет. В достройке «Северного потока — 2» участвуют две баржи для подвозки труб, принадлежащих «Газпром флоту». Александр Тимофеев доцент кафедры информационных систем в экономике и менеджменте РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры информационных систем в экономике и менеджменте РЭУ им. Г. В. Плеханова

В настоящее время, добавляет экономист, ситуация с экспортом газа становится непростой. Китай практически отказывается получать газ из России, а Германия согласна его покупать, если РФ достроит трубопровод за свои деньги. Будут давить санкции, меняться фирмы участники, но проект не остановить, так как он выгоден многим, подчёркивает Тимофеев.

nord-stream2.com

«Академик Черский» — это специализированное судно-трубоукладчик, и СТИФ выведен из состава аффилированных лиц для того, чтобы минимизировать потенциальные риски от возможных санкций в будущем, объясняет эксперт нефтегазового онлайн-журнала «Тэкноблог» Денис Давыдов.

Как уверяет «Газпром», газопровод может быть достроен до конца года или в начале следующего. Но сейчас слишком много факторов, которые могут повлиять на сроки. Тем более, что достроить осталось совсем немного. Фактически идёт «позиционная война на время» за один из крупнейших рынков сбыта газа, и здесь важно для «Газпрома» использовать все методы борьбы, в том числе и чисто юридические. Санкции США — это средство борьбы. Идёт борьба за рынок газа в Европе и за сферу влияния. США лоббируют свой СПГ и очень не хотят конкурентов в виде трубопроводного газа от «Газпрома». Денис Давыдов эксперт нефтегазового онлайн-журнала «Тэкноблог» эксперт нефтегазового онлайн-журнала «Тэкноблог»

Возникает вопрос, насколько сильно «Северный поток − 2» сможет пополнить бюджет РФ в условиях санкций. По мнению эксперта, сегодня уже это достаточно трудно просчитать на будущее. За последние полгода цены на газ упали почти в два раза, а модель, используемая «Газпромом», с привязкой к цене на нефть сходит на нет. Сейчас всё больше стран переходят на спотовые цены, уточняет Давыдов.

Кроме того, 27 июля газета Die Welt сообщила, что дальнейшая прокладка труб «Северного потока — 2» невозможна из-за нереста трески в районе острова Борнхольм. Однако, как подчеркнул главный научный сотрудник Южного научного центра РАН и доктор биологических наук Павел Балыкин, это не так.