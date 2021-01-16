Троих членов экипажа сухогруза РФ после крушения спасли у берегов Турции

https://static.news.ru/photo/76461960-58b6-11eb-9991-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Три члена экипажа российского судна, затонувшего у берегов Турции, спасены, заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть на шлюпки. Началась операция по их вызволению из плена бушующей стихии.

Спасены три члена экипажа затонувшего российского сухогруза, — цитирует чиновника портал Anadolu.

По его словам, власти обратились за помощью к находящимся поблизости гражданским судам, так как сложная обстановка на воде не позволяет оперативным службам оперативно добраться к месту происшествия.

Тем не менее, заверил он, спасатели сделают всё возможное для спасения людей и судна.

Инцидент произошёл в Чёрном море, в районе Иркуму. Сухогруз называется Arvin. Плохие погодные условия и сильный шторм могли стать причиной крушения.

Ранее, как писал NEWS.ru, несколько человек погибли в результате затопления китайского сухогруза у восточного побережья КНР. По данным Центра спасения на море восточной провинции Чжэцзян, инцидент произошёл в акватории города Чжошуань в Восточно-Китайском море 30 декабря во второй половине дня, однако сообщение о ЧП появилось только на следующий день. На борту находились 13 человек, четверых из которых у далось спасти, двое погибли, а остальные пока считаются пропавшими без вести.