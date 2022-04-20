Трое участников теробороны в Херсонской области сдались Росгвардии

Трое бывших участников территориальной обороны Украины в Херсонской области сдались сотрудникам Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. Как пишет ТАСС, росгвардейцы обнаружили их в ходе специальных мероприятий, впоследствии они заявили о готовности к сотрудничеству.

Росгвардейцы выявили троих бывших участников территориальной обороны. Они выразили готовность к сотрудничеству, — сказали в ведомстве.

Кроме того, сотрудники Росгвардии нашли тайник, в котором находились три автомата АК-74, 20 магазинов, три гранаты РГД-5 и свыше 800 патронов. Оружие и боеприпасы были уничтожены безопасным способом.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что пятеро украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и покинули металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. О предложении сдаться они узнали из листовок, которые были сброшены на территорию промзоны.

Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о её проведении с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам российский лидер отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и её народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.