Три человека погибли при взрыве на религиозном шествии в Пакистане

Как минимум три человека погибли и более 50 пострадали в результате мощного взрыва во время религиозного шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель полиции города Мохаммад Асад подтвердил факт взрыва. Он сообщил о затруднённости коммуникации со службами спасения в районе происшествия, так как накануне шиитского фестиваля Ашура мобильная связь в стране была приостановлена.

Лидер шиитов Хавар Шафкат также подтвердил факт взрыва, не сообщая подробностей. Он призвал власти усилить безопасность граждан во время таких мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Пакистане спасли восьмилетнего мальчика от казни. Его обвинили в богохульстве и оскорблении ислама. Мальчик стал самым молодым в истории Пакистана, кого обвинили по данной статье. Но общественный резонанс и давление со стороны властей вынудило полицию снять все обвинения с ребёнка. Премьер-министр страны Мехмуд Ашрафи заявил, что все полицейские, кто арестовывал мальчика, задержаны. Семья несовершеннолетнего находится на данный момент под защитой полиции из-за опасности расправы.