Три человека погибли при взрыве на религиозном шествии в Пакистане

Как минимум три человека погибли и более 50 пострадали в результате мощного взрыва во время религиозного шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщает Associated Press.
Представитель полиции города Мохаммад Асад
Лидер шиитов Хавар Шафкат также подтвердил факт взрыва, не сообщая подробностей. Он призвал власти усилить безопасность граждан во время таких мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Пакистане спасли восьмилетнего мальчика от казни. Его обвинили в богохульстве и оскорблении ислама. Мальчик стал самым молодым в истории Пакистана, кого обвинили по данной статье. Но общественный резонанс и давление со стороны властей вынудило полицию снять все обвинения с ребёнка. Премьер-министр страны Мехмуд Ашрафи заявил, что все полицейские, кто арестовывал мальчика, задержаны. Семья несовершеннолетнего находится на данный момент под защитой полиции из-за опасности расправы.