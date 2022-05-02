Требующая отставки Пашиняна оппозиция начала перекрывать центр Еревана

Участники объединённого митинга оппозиции в Ереване / Фото Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

В Армении силы оппозиции начали перекрывать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Накануне они объявили о проведении бессрочной акции протеста, передаёт ТАСС.

В настоящее время в столице Армении протестующими заблокированы проспекты Мясникян, Гераци, улицы Гнуни, Вардананц и некоторые другие. Там наблюдается скопление большого количества автомобилей.

Специальные силы полиции, стянутые в центр Еревана, начали задерживать активистов. Часть центральных улиц силовикам удалось разблокировать. Движение транспорта по ним восстановлено.

1 мая в Ереване начался митинг, участники которого требовали отставки Пашиняна. Участники акции начали разбивать палатки на площади Франции в ожидании старта бессрочной забастовки. Организаторы указывали, что все действия будут в рамках закона, и призвали граждан не поддаваться на провокации.

28 апреля в Ереване люди вышли на массовые протесты против Пашиняна. Между демонстрантами и полицией произошла стычка.