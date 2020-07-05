Мир

Трамп объявил, что США «свергли коммунистов»

02:54, 05 июля 2020 41
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отнёс к заслугам американских героев свержение коммунистов СССР. Об этом он заявил на мероприятии «Салют Америке — 2020», которое 4 июля прошло в Белом доме по случаю Дня независимости.

Американские герои победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности, — цитирует Трампа ТАСС.

Глава Белого дома добавил, что теперь перед США стоит задача покончить с протестами.

Сейчас мы в процессе того, чтобы нанести поражение радикальным левым, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародёрам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, что они делают, — отметил американский лидер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп раскритиковал крайне левое протестное движение в США. По мнению главы государства, осквернение и разрушение митингующими памятников, популяризация культуры отрицания, а также идеи движения «Жизни чернокожих имеют значение» (Black Lives Matter) — симптомы «левацкой революции», угрожающей подрывом принципов «американской революции» и разрушением жизненных основ американского общества.

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