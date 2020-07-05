Трамп объявил, что США «свергли коммунистов»

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Несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун» будут развернуты на Чёрном и Азовском морях. Военно-морские силы (ВМС) Украины рассчитывают получить их на вооружение уже в 2021 году.

Об этом рассказал командующий украинскими ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа. По его словам, на Чёрном море появятся два «Нептуна», на Азовском — один. Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких...