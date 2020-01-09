https://static.news.ru/photo/43a331ae-32cf-11ea-9364-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отказался от дальнейшей военной эскалации с Ираном. Выступая в Белом доме, он, как считают аналитики, намеревался ослабить кризис.

Трамп подтвердил, что ни один гражданин Соединённых Штатов или местный житель не пострадал в результате ракетного удара иранцев по базам Вашингтона в Ираке. Глава государства также отметил, что не предпримет ответных военных действий. Трамп сказал, что «Иран, кажется, отступает, и это очень хорошая вещь для мира».

Президент США надеется на то, что у Ирана будут гармоничные отношения со всеми остальными странами мира. При этом он призвал НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке.

Как писал NEWS.ru, большинство жителей Соединённых Штатов не поддерживают политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Компания Ipsos and Reuters провела исследование после приказа главы государства об убийстве генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.