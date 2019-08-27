https://static.news.ru/photo/018430fc-c8da-11e9-b8cb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Johann Groder/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Бразилии Жаиру Болсонару много работает на благо народа своей страны и борется с лесными пожарами в Амазонии, заявил глава США Дональд Трамп. Он добавил, что южноамериканская страна может рассчитывать на «полную и всестороннюю поддержку» со стороны Белого дома.

Я хорошо знаком с Жаиром Болсонару <...> Он усердно работает. Борется с пожарами в Амазонии и много делает для всего народа Бразилии. Он и его страна пользуется полной и всесторонней поддержкой США, — написал Трамп на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

I have gotten to know President @jairbolsonaro well in our dealings with Brazil. He is working very hard on the Amazon fires and in all respects doing a great job for the people of Brazil - Not easy. He and his country have the full and complete support of the USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главе Болсонару должно быть стыдно за насмешки в адрес супруги французского лидера. Конфликт произошёл из-за поста в Facebook. Пользователь соцсети опубликовал фотографии жены Макрона Брижит и супруги Болсонару Мишель. Он сравнил телосложение обеих и написал, что теперь понимает, почему глава Франции «преследует Болсонару», писал News.ru.