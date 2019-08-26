Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что главе Бразилии Жаиру Болсонару должно быть стыдно за насмешки в адрес супруги французского лидера.
По его словам, сложившаяся ситуация является «очень грустной», передаёт
Политик уверен, что бразильским женщинам и всем представителям народа южноамериканской страны было стыдно читать комментарий Болсонару.
Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведёт, — подчеркнул он.
Конфликт произошёл из-за поста в
Бразильский президент через свой аккаунт прокомментировал публикацию.
Не смущай парня, лол, — написал он.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп будет рад, если послом Бразилии в США назначат сына президента — Эдуарда Болсонару. Американский лидер не считает это кумовством.