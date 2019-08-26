https://static.news.ru/photo/9afcd544-c804-11e9-ac7b-fa163e074e61_660.jpg Чета Макрон Фото: Johann Groder/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что главе Бразилии Жаиру Болсонару должно быть стыдно за насмешки в адрес супруги французского лидера.

По его словам, сложившаяся ситуация является «очень грустной», передаёт BFM TV .

Политик уверен, что бразильским женщинам и всем представителям народа южноамериканской страны было стыдно читать комментарий Болсонару.

Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведёт, — подчеркнул он.

Конфликт произошёл из-за поста в Facebook . Пользователь соцсети опубликовал фотографию жены Макрона Бриджит и супруги Болсонару Мишель. Он сравнил телосложение обеих, и написал, что теперь понимает, почему французский лидер «преследует Болсонару».

Бразильский президент через свой аккаунт прокомментировал публикацию.

Не смущай парня, лол, — написал он.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп будет рад, если послом Бразилии в США назначат сына президента — Эдуарда Болсонару. Американский лидер не считает это кумовством.