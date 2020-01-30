https://static.news.ru/photo/b2676d1c-4323-11ea-912f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп создал специальную группу, которая займётся вопросами борьбы с распространением китайского коронавируса. Её возглавил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Под его руководством будут работать представители Белого дома и «ведущие эксперты страны в области борьбы с инфекционными заболеваниями». Об этом рассказала пресс-секретарь американской администрации Стефани Гришэм, сообщает ТАСС.

Она отметила, что в США риск заражения остаётся низким.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших. Список регионов страны, где из-за нового типа коронавируса фиксировалась пневмония, дополнил Тибет.