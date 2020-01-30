Президент США Дональд Трамп создал специальную группу, которая займётся вопросами борьбы с распространением китайского коронавируса. Её возглавил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Под его руководством будут работать представители Белого дома и «ведущие эксперты страны в области борьбы с инфекционными заболеваниями». Об этом рассказала пресс-секретарь американской администрации Стефани Гришэм,
Она отметила, что в США риск заражения остаётся низким.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших. Список регионов страны, где из-за нового типа коронавируса фиксировалась пневмония, дополнил Тибет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен